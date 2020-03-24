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Kastamonu'da yasağa uymayan yaşlılara 9 bin 450 lira ceza

Kastamonu’da sokağa çıkma yasağına uymayan 65 yaş ve üzeri 3 kişiye toplam 9 bin 450 lira idari para cezası uygulandı.

İHA | 24.03.2020 - 03:46..
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İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların sokağa çıkmasını yasaklamasının ardından polis ve jandarma, sokağa çıkan yaşlıları uyardı.

KİŞİ BAŞI 3 BİN 150 LİRA PARA CEZASI KESİLDİ

Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde denetim yapan polis ekipleri, isimleri açıklanmayan 3 kişiye Kabahatler Kanunu kapsamında kişi başı 3 bin 150 lira idari para cezası kesti.

"YETKİLİLERLE İRTİBATA GEÇİLMEDEN SOKAĞA ÇIKILMAMASI GEREKİYOR"

Çatalzeytin İlçe Emniyet Amirliği tarafından yapılan açıklamada, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan dışarı çıkma yasağına uymayan vatandaşlara cezai işlem uygulanmaya devam edileceği bildirildi. 65 yaş ve üstü kişilerin ihtiyaç duymaları halinde 156 ihbar hattını arayarak temel ihtiyaç ürünlerini tedarik edebileceklerine işaret edilen açıklamada, “Çatalzeytin köylerinde oturanlar; köy muhtarlarını, cami imam-hatiplerini ve 156 ihbar hattını aramaları halinde temel ihtiyaç ürünleri tedarik edebilecek. Yetkililerle irtibata geçilmeden sokağa çıkılmaması gerekiyor” denildi.

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