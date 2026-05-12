Kastamonu'da yeni doğan bebeğini çöpe bırakan anne 12 yıl hapse mahkum edildi

2 Kasım 2023 tarihinde Kastamonu’nun Kuzeykent Mahallesi Karadut Sokak’ta, vatandaşların ihbarı üzerine çöp konteynerinin yanında poşete sarılmış halde bulunan erkek bebek, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu bebeğin annesinin, 20 yaşındaki C.Ç. olduğu belirlendi.

Yapılan incelemede, C.Ç.’nin ailesinden habersiz şekilde evde doğum yaptığı, bebeğin öldüğünü düşündüğü için çöp poşetine koyduğu ve akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen babasına çöpe attırdığı iddia edildi.

Olayın ardından gözaltına alınan genç kadın tutuklandı.

BEBEK SAĞLIĞINA KAVUŞTU, KORUYUCU AİLEYE VERİLDİ

Yoğun bakımda tedavi altına alınan bebeğin ise Ankara’daki tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuştuğu ve koruyucu aileye verildiği öğrenildi.

MAHKEMEDEN MÜEBBET KARARI

Dava, Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye devam etti. Duruşmada konuşan bebeğin vasisi S.K., “Bebeğin vasiliğini aldığımdan ötürü çok mutluyum.” dedi.

Bebeğin babası K.G. ise sanık C.Ç.’den şikayetçi olmadığını ifade etti.

Tutuklu sanık C.Ç. savunmasında, “Çok pişmanım. Tutuklu kaldığım sürede çocuğumdan haber alamıyorum. Çocuğum için tutuksuz yargılanmak istiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, C.Ç.’yi “alt soydan kendisini beden ve ruh bakımından savunamayacak kişiye karşı nitelikli kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ancak suçun teşebbüs aşamasında kalması ve sanığın olay tarihinde 18 yaşından küçük olması nedeniyle ceza 12 yıla indirildi.