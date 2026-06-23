Kastamonu'nda evin bahçesine düşen İHA alev aldı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde korkutan anlar...

İlçeye bağlı Kuşkayası köyünde ikamet eden Musa Zilan’a ait evin arkasında bulunan fındık bahçesine İHA düştü.

ALEVLERE KAPILDI

Büyük bir gürültü ile düşen ve yaklaşık 200 kilogramdan daha ağır olduğu tahmin edilen İHA, ardından alev aldı.

Evin bahçesine düşen İHA’nın parçaları etrafa saçıldı.

GÜRÜLTÜ ÜZERİNE DIŞARI ÇIKTI

Gürültü üzerine evden çıkan Musa Zilan, bahçesine düşen hava aracını görünce şaşırdı.

Olayın ardından Zilan, ihbarda bulundu.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbarla birlikte olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekipleri, İHA’nın düştüğü alanda incelemelerde bulundu.

İNCELEME BAŞLATILDI

Jandarma ekipleri, evin bahçesine düşen İHA’nın menşei ve kime ait olduğunun tespit edilebilmesi için inceleme başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.