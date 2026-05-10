Katar açıklarında yük gemisine saldırı
Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları Ajansı (UKMTO), Katar açıklarında bir yük gemisine saldırı düzenlendiğini, saldırı sonucu yangın çıktığını ve herhangi bir yaralanma ya da can kaybı olmadığını açıkladı.
Orta Doğu’da hareketli günler devam ediyor.
ABD’nin, Pakistan’da İran ile yapılan müzakerelerde bir sonuca ulaşamamasıyla ABD, Hürmüz Boğazı’nı ablukaya almış, krizi daha da derinleştirmişti.
YÜK GEMİSİNE SALDIRI DÜZENLENDİ
Hürmüz Boğazı’ndan gemi ticaretinin engellenmesiyle dünyada enerji ve lojistik krizi baş göstermişken, Basra Körfezi’nde bir gemiye saldırı düzenlendi.
Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları Ajansı (UKMTO), Katar’ın başkenti Doha’nın 23 deniz mili kuzeydoğusunda seyir halinde olan bir yük gemisine saldırı düzenlendiğini bildirdi.
KİMİN SALDIRIYI DÜZENLEDİĞİ HENÜZ BİLİNMİYOR
Gemiye kim tarafından saldırı düzenlendiği henüz bilinmezken, geminin füze mi yoksa 'drone'la mı hedef alındığı da henüz net değil.
CAN KAYBI YARALANMA YAŞANMADI
UKMTO, saldırı sonrası gemide küçük çaplı yangın çıktığını aktararak, yangının kısa sürede söndürüldüğünü ve herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadığını bildirdi.