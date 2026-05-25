Katar basını: ABD ve İran dondurulmuş varlıklar konusunda anlaştı

ABD ve İran arasında arabuluculuk çabaları devam ediyor.

ABD İLE İRAN ARASINDA KATAR ARABULUCULUĞUNDA ANLAŞMA İDDİASI

Katar merkezli Al Jazeera’nın adı açıklanmayan bir kaynağa dayandırdığı haberde, ABD ve İran’ın Katar arabuluculuğunda İran’ın dondurulmuş varlıkları konusunda anlaşma sağladığı iddia edildi.

Haberde, İran tarafı için büyük önem taşıyan bu konudaki anlaşma sayesinde yarın ABD ile İran arasında bir anlaşmanın açıklanma ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.

İRAN HEYETİ KATAR’DA

İran heyeti, diplomatik çabalar kapsamında Katar’ın başkenti Doha’ya gelmişti.

Heyette İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve İran Merkez Bankası Başkanı Abdolnaser Hemmati bulunuyor.