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Katar, Deutsche Bank ile Commerzbank'ın birleşmesine karşı

İki dev bankanın birleşmesi haberleri hisseleri olumlu yönde etkilemişti. Ancak hissedar Katar'ın tavrı anlaşmayı bozdu.

AA & Ensonhaber | 25.04.2019 - 10:39..
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Katar, Deutsche Bank ile Commerzbank'ın birleşmesine karşı

Almanya'nın en büyük bankası Deutsche Bank ile yüzde 15'i devlete ait olan bir diğer devi Commerzbank, düşen kârlılığı artırmak ve maliyetleri azaltmak için birleşme görüşmelerine başladı.

İki kurum birleştiği takdirde, toplam varlığı 2 trilyon euro civarında bir yapı oluşacaktı.

KATAR KARŞI

Ancak Deutsche Bank'ın yüzde 6 hissesine Katar sahip. Katar, bu birleşmeye karşı çıktığını açıkladı. Böylece anlaşma bozuldu.

KAYNAĞA İHTİYAÇLARI VAR

Deutsche Bank'ın, son dokuz yılda yeniden yapılanma operasyonları çerçevesinde hissedarlardan toplam 34 milyar dolar kaynak sağladığına işaret eden DZ Bank analisti Christian Koch'a göre, Commerzbank ile birleşme sırasında da 8 milyar euroluk ek kaynak gerekecek.

Katar, Deutsche Bank ile Commerzbank'ın birleşmesine karşı

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