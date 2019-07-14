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Katar Emiri'nin yüzen sarayı Bodrum'da

300 milyon dolar değerindeki lüks yatın içerisinde sinema, yüzme platformu, beach club, helikopter pisti, sualtı ışıkları, güzellik salonu gibi bölümler yer alıyor.

İHA | 14.07.2019 - 19:40..
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Turizmin göz bebeği Bodrum, son günlerde birbirinden lüks yatları ağırlıyor.

Bir hafta içerisinde Radiant ve Malta Şahini gibi süper lüks yatların geldiği ilçeye, bugün de Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani’nin “Al Lusail” adlı yatı demirledi.

YATTA YOK YOK

2017 yılında Almanya’da inşa edilen 123 metre boyunda ve 23 metre genişliğindeki yatın değeri 300 milyon dolar. 36 kişiye kadar konaklama imkanı sunan yat, 56 mürettebatı taşıma kapasitesine sahip.

Çelik gövde ve alüminyum üst yapıya sahip “Al Lusail”de spor salonu, asansör, yüzme havuzu, sinema, yüzme platformu, beach club, helikopter pisti, sualtı ışıkları, güzellik salonu gibi bölümler yer alıyor.

Katar Emiri'nin yüzen sarayı Bodrum'da

Öğle saatlerinde Gemi Yanaşma İskelesi’ne demirleyen yat, ihtişamıyla göz kamaştırıyor. Katar emirinin yatın içerisinde olup olmadığı ise bilinmiyor.

LÜKS YAT İLGİ ODAĞI OLDU

Yat, yerli ve yabancı turistlerin de ilgi odağı oldu. Gemi Yanaşma İskelesi’nde görkemli yatı inceleyen İngiliz turist Marc Snowden, “Çok güzel, çok zarif bir yat. Bu hafta 2-3 tane süper yat gördüm. Bu gördüğüm en güzel yat. İçerisinde kim olduğunu merak ediyorum. Ben İngiltere’den Bodrum’a tatile geldim. İlk defa Bodrum’a geldim. Çok güzel bir yer, çok etkilendim. İnsanlar oldukça nazik. Hava çok güzel. Konakladığımız otel de çok güzel” diye konuştu.

Katar Emiri'nin yüzen sarayı Bodrum'da

Katar Emiri'nin yüzen sarayı Bodrum'da


Katar Emiri'nin yüzen sarayı Bodrum'da

Katar Emiri'nin yüzen sarayı Bodrum'da

Katar Emiri'nin yüzen sarayı Bodrum'da

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