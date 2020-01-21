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Katar Hava Yolları Trabzon seferlerine başlıyor

Bu yaz, yeni hatlarla Karadeniz'e gelen turist sayısında rekor bekleniyor.

AA | 21.01.2020 - 10:59..
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Katar Hava Yolları Trabzon seferlerine başlıyor

Son zamanlarda Karadeniz'e akın eden Arap turistler, bölgede çok sayıda konut alarak yatırım yapmaya başladı.

Son 5 yıldır Karadeniz'e olan bu yoğun ilginin ardından Katar Hava Yolları da, Türkiye'deki uçuş ağına, bir yenisini ekledi.

TRABZON'A DİREKT UÇUŞ BAŞLATILIYOR

Hava yolu firmasının internet sitesinden yapılan açıklamada, Doha-Trabzon seferlerinin 20 Mayıs'ta başlayacağı ve haftada 3 uçuş gerçekleştirileceği belirtildi.

Katar Hava Yolları Trabzon seferlerine başlıyor

FIRSATÇILARA DİKKAT

Arap turistlerle Karadeniz'de, ciddi bir ekonomi hareketliliği yaşanıyor.

Turistler üzerinden daha çok para kazanmak isteyen bazı fırsatçılar ise doğaya zarar vermeyi göze alarak, çirkin yapılarlar Karadeniz'in güzelliğine hançer gibi saplıyor.

Bilindiği üzere; İmar Barışı'nı fırsat bilerek Karadeniz'in yaylalarına turistler için yapılan birçok otel yıkıldı.

Katar Hava Yolları Trabzon seferlerine başlıyor

Katar Hava Yolları Trabzon seferlerine başlıyor

Katar Hava Yolları Trabzon seferlerine başlıyor

Katar Hava Yolları Trabzon seferlerine başlıyor

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