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Katar'dan Netanyahu'nun açıklamalarına tepki

Katar Dışişleri Bakanlığı, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaparak Netanyahu'nun açıklamalarına tepki gösterdi.

AA | 09.04.2019 - 13:22..
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Katar, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, yeniden başbakan seçilmesi halinde işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini "İsrail'e ilhak" etme vaadine tepki gösterdi.

"ULUSLARARASI YASA VE KANUNLARA MEYDAN OKUMADIR"

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Netanyahu'nun açıklamaları, Filistin halkının tarihi haklarına yönelik bir ihlal, uluslararası yasa ve kararlara da meydan okumadır." denildi.

İsrail Başbakanının açıklamalarının "tamamen reddedildiği" ifade edilen açıklamada, Uluslararası topluma, sorumluluklarını üstlenme ve İsrail hükümetinin Filistin topraklarındaki yerleşim politikasını durdurma çağrısı yapıldı.

Açıklamada, Katar'ın Filistin meselesi ve Filistin halkının hakları konusundaki tutumunun sabit olduğu vurgulanarak, 1967 sınırlarında başkenti Kudüs olan bağımsız devletlerinin kurulmasının bu haklar arasında olduğu kaydedildi.

NETANYAHU AÇIKLAMA YAPMIŞTI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, seçimleri kazanması ve yeniden başbakan seçilmesi durumunda işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini İsrail topraklarına katacağı açıklamasında bulunmuştu.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor ve buralarda 400 binden fazla Yahudi yerleşimci ikamet ediyor. Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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