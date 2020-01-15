İngiliz sinema oyuncusu 46 yaşındaki Kate Beckinsale'in, Choice Film Ödülleri törenine hazırlık videosu sosyal medyada olay yarattı.

Koltuğa oturmuş saç ve makyajını yaptıran Beckinsale, bir bacağını da erkek makyöze doğru açıp fondöten sürdürdü. Bu anlarda bacak arasında bir de kedinin yattığı gözlendi.

MAKYÖZE BAKIŞLAR ATTI

Bu hallerini video kaydına aldırıp 3.5 milyon takipçili Instagram hesabında paylaşan Beckinsale, makyözüne bakışlarıyla da pes dedirtti.

Kate Beckinsale'in ilginç makyaj videosu

2.5 MİLYON İZLENDİ

Bir süredir depresyonda olduğu dedikoduları yayılan oyuncunun, rahat tavırları dikkat çekti. Oyuncunun bu paylaşımı 2.5 milyon kez izlendi.