Kate Middleton ihanete uğradı iddiası

İngiliz Kraliyet Ailesi'nde krizleri biri bitmeden yenisi başlıyor. Eltisi Meghan Markle ile arası açık olan Kate Middleton, şimdi de ihanet söylentileriyle gündeme geldi.

ROSE DA EVLİ VE 3 ÇOCUĞU VAR

Prens William'ın, eşini Rose Hanbury ile aldattığı iddia edildi. Üstelik Rose'un Kraliyet Ailesi'ne yakın olduğu ve Kate'in arkadaşı olduğu öğrenildi. Kate ile davetlerde sık sık yan yana gelen Rose'un da evli ve 3 çocuk annesi olduğu belirtildi.

AEKADAŞLIK BİTTİ

3 çocuk annesi Cambridge Düşesi Kate'in ihaneti öğrendiği ve çift arasında soğuk rüzgarlar estiği bildirildi. Kraliyet Ailesi'nin ise söz konusu iddiaları ortaya çıkaran basın kuruluşuna dava açtığı kaydedildi. Düşes, eşiyle birlikte olduğu iddia edilen Rose ile arkadaşlığına son verdi.,