Kate Middleton'ın başı modacılarla dertte

İngiliz Kraliyet Ailesi'nin katıldığı en önemli etkinliklerden biri, dün gece Londra Palladium'da gerçekleşti. Prens William ile Kate Middleton geceye, Kraliyet Ailesi'ni temsilen katıldı.

MODACILAR YİNE BEĞENMEDİ

Middleton, çok sevdiği Alexander McQueen imzalı bir elbise giydi. Göğüs kısmının yanı sıra sırt dekoltesi ile de dikkat çeken elbise genellikle beğeni topladı. Ancak elbisenin astarının ten rengi, üzerindeki dantelin siyah olması bazı moda yorumcularını pek de hoşnut etmedi.

Çift, bu etkiliğe üçüncü kez katılıyor. Middleton ve Prens daha önce 2014 ve 2017'de aynı etkinliğe konuk olmuştu.