Katil zanlıları drone ile kıskıvrak yakalandı

Yakup Tutka, Iğdır'ın Karakoyunlu ilçe merkezinde bir bankaya ait ATM'den para çekmek istedi.

Bu sırada motosikletle gelen 2 kişi, Tutka'ya tabancayla ateş ederek öldürdü.

KÖYÜNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Yakup Tutka'nın cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından ilçe devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Tutka, yapılan otopsinin ardından Yukarı Alican köyünde toprağa verildi.

Katil zanlılarının yakalanma anı drone ile görüntülendi

SINIRA 3 KİLOMETRE KALA YAKALANDILAR

Polis ekipleri, güvenlik kameralarına yansıyan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Görüntülerden, şüphelilerin A.K. ile S.K. oldukları, motosikletlerini bırakıp, yaya olarak Ermenistan'a doğru gittikleri tespit edildi.

Polis ve jandarmadan oluşan yaklaşık 1000 güvenlik görevlisi, zanlıların Ermenistan'a kaçma ihtimaline karşılık bölgeyi kuşattı. Ekipler, sınırı drone ile tarayarak şüphelilerin yerlerini belirledi. A.K. ile S.K. cinayeti işledikten 5,5 saat sonra, sınıra 3 kilometre kala polis tarafından yakalandı.

6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yürütülen soruşturmada, iki katil zanlısı ile birlikte toplam 6 kişi gözaltına alındı. Dün geniş güvenlik önlemleri altında mahkemeye çıkarılan 6 kişiden, katil zanlısı kardeşler A.K. ve S.K. 'tasarlayarak adam öldürme', babaları R.K. ise 'cinayete azmettirmek' suçundan tutuklandı. 'Cinayete yardım ve yataklık' suçlamasıyla gözaltına alınan 3 kişinin sorgusu ise devam ediyor.

ARALARINDA HUSUMET VARMIŞ

A.K. ile S.K., emniyetteki ifadelerinde Yakup Tutka'yı, aralarındaki husumet nedeniyle öldürdüklerini itiraf etmişti.