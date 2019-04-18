Katlanabilir ekranlı yeni iPhone konsepti

Samsung ve Huawei'nin kendi katlanabilir telefonlarını tanıtmasının ardından gözler Apple'a çevrilmişken, şirketten şimdiye kadar yapılan resmi bir açıklama bulunmuyor.

Apple'ın, katlanabilir ekranlar için Samsung ile görüştüğü biliniyor ve iddialara göre 2020 yılında katlanabilir bir iPhone modeli gelecek. Şimdiye kadar katlanabilir telefonlar ile ilgili birçok patent alan Apple, bu patentlerle ilgili herhangi bir açıklama da yapmadı.

Apple'dan herhangi bir açıklama duymayan bazı kullanıcılar, kendi konsept videolarını yayınlıyor. Ancak bu sefer izleyeceğiniz konsept video, diğer katlanabilir telefonlardan biraz daha farklı. Z şeklinde üçe katlanabilen ve birçok amaç için kullanılabilen bir iPhone'a ait konsept videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

Eğer Apple'ın bu şekilde katlanabilen bir iPhone ürettiğini düşünürsek, sizce bu telefonun satış fiyatı ne olurdu? Yorumlarınızı bekliyoruz.