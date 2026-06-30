Katlanabilir iPhone Ultra nasıl görünecek: İlk fotoğraflar geldi

Apple, eylül ayında ilk katlanabilir iPhone modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Modelin ilk maket görüntüleri internete düştü.

Sızdırılan yeni maket görselleri, teknoloji devinin üzerinde çalıştığı geniş ekranlı katlanabilir telefon modelinin tasarım hatlarını gözler önüne seriyor.

Siyah renkli prototip tasarımıyla dikkat çeken telefon, Huawei Pura X Max modeline benzer bir ekran yapısı ile gelecek.

TASARIM VE İNCELİK DETAYLARI NETLEŞTİ

Sızan bilgilere göre iPhone Ultra, katlandığında Samsung Galaxy Z Fold7 kadar ince bir yapıya bürünürken, açıldığında sadece 4.5 mm kalınlığa sahip.

Cihaz tamamen açıldığında geniş ekranı sayesinde adeta küçük bir iPad mini modelini andırıyor.

KAMERA VE ÖZEL DÜĞME YAPISI

Arka kısmında hap şeklinde bir modül içine yerleştirilmiş çift kamera kurulumu barındıran telefonda, iç ve dış ekranlar için delikli selfie kameraları yer alıyor.

Telefonun güç düğmesinin hemen altında ise çekim işlemlerini kolaylaştıracak özel bir Kamera Kontrol butonu konumlandırılıyor.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ ORTAYA ÇIKTI

Katlanabilir telefonun 5.49 inçlik bir kapak ekranı ve 7.76 inç büyüklüğünde esnek bir iç ekran ile kullanıcıların beğenisine sunulacağı belirtiliyor.

Donanım tarafında ise yeni iPhone Ultra modelinin gücünü A20 Pro yonga setinden alacağı ve 12 GB RAM kapasitesiyle destekleneceği konuşuluyor.