Kato Dağı, teröristlerden temizlendi

Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın önderliğinde 2017’de Kato Dağı'na yapılan geniş çaplı operasyon sayesinde bölge huzura kavuşmuş ve güvenlik kuvvetleri Kato Dağı'nın tam zirvesinde üs bölgesi inşa etmişti.

PEYNİR, YOĞURT VE SÜT ÜRETİYORLAR

Teröristlerin 'ikinci Kandil ve girilemez' dedikleri bölgeler, güvenlik kuvvetleri tarafından temizlendikten sonra göçerler yıllardır gidemedikleri yaylalara akın etmeye başladı. Huzur ve güvenliğin sağlandığı Akçayol köyündeki Hale Yaylası artık göçerlerin mekanı oldu. 3 bin rakımlı yaylada 4 ay boyunca kalan göçerler peynir, yoğurt ve süt üretimiyle ülke ekonomisine büyük ölçüde katkı sağlıyor.

ARTIK HUZUR HAKİM

Akçayol köyünden atlarla ve motorlarla Kato Dağı zirvesine çıkan göçerler, burada hayvanlarını besliyor. Muhteşem doğası ve havasıyla baş döndüren yaylalarda artık huzur hakim. Faysal Gök isimli göçer, ilçedeki en güzel yaylalardan biri olan Hale Yaylası'nda artık huzurun hakim olduğunu söyledi.

"MEHMETÇİK SAYESİNDE YAYLARIMIZA DÖNDÜK"

Gök, "Allah devletimize zeval vermesin, Mehmetçiğimiz sayesinde artık yaylalarımıza geri döndük. Yıllardır bölgemizde teröristlerin varlığından dolayı buralara gelemiyorduk. Üç köy boşalttık teröristlerin eylemleri yüzünden şimdi Akçayol köyündeyiz. Kato Dağının tam zirvesine çıkıp, hayvanlarımızı otlatabiliyoruz. Herkes bunu bilsin ki teröristler Kürtler için savaşmıyor. Eğer Kürtler için savaşmış olsalardı, neden 3 köyü boşaltmak zorunda bıraktılar. Çok şehit verdik. Allah’a çok şükür şimdi bölgemiz çok huzurlu, her yere gidebiliyoruz. Kürt Türk kardeştir, bunu bölmek isteyenler kalleştir. Bizler tek bayrak, tek devlet, tek millet, tek vatan diyoruz. Bizim sadece yollarımız biraz sıkıntılı yoksa başka hiçbir sorunumuz yok şükürler olsun." dedi.

YAYLALAR ARTIK SERBEST

Beytüşşebap ilçesinde bulunan ve adını tüm dünyaya duyuran Faraşin, Marinus, Meydan ve son olarak Hale Yaylası teröristlerden temizlendikten sonra buralar yıllar sonra göçerlere açıldı. İlçenin her tarafına gidebilen doğa severler ve fotoğrafçılar ilk defa keşfedilen alanları fotoğrafladı. Kato Rafting ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri ilçede bulunan Hale Yaylası'na çıkarak kamp kurdu. Burada göçerlerle beraber iki gün boyunca kalan heyet, daha sonra tekrar ilçe merkezine geri döndü.

Dernek üyeleri doğa severleri ilçelerine davet etti.