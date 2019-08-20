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Katoliklerle Araplar arasındaki ilişki büyüyor

Papa Francesco'nun Şeyh Ahmed El Tayyib'le bir araya gelerek imzaladığı İnsanların Kardeşliği Belgesi için, yüksek komite kuruldu.

Haber Merkezi | 20.08.2019 - 13:25..
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Katoliklerle Araplar arasındaki ilişki büyüyor

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francesco, tarihte ilk kez şubat ayında Arap yarımadasını ziyaret etmişti.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de Katolik Kilisesi Kutsal Papa Francis'in ve Al Azhar'ın Büyük İmamı Dr. Ahmed el-Tayyeb'in tarafından gerçekleşen görüşmeler sonrası, İnsan Kardeşliği Belgesi'nin dönüm noktası için Yüksek Komite kuruldu.

Öte yandan atılan imzayla, Katolik Kilisesi'nin muhafazakar kanadında büyük tepkiler olmuştu.

İŞBİRLİĞİ VE BİRLİKTE YAŞAMAYA TEŞVİK

Abu Dabi Kraliyet Prensi ve BAE Silahlı Kuvvetleri Yüksek Komutan Yardımcısı Majesteleri Şeyh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, komitenin kurulmasının, hoşgörü, işbirliği ve birlikte yaşama teşvik etmek için girişimlerin ve fikirlerin geliştirilmesi için ortak vizyonun uygulanmasına yardımcı olacağını söyledi.

Katoliklerle Araplar arasındaki ilişki büyüyor

Katoliklerle Araplar arasındaki ilişki büyüyor

Katoliklerle Araplar arasındaki ilişki büyüyor

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