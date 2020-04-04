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Bitlis'te kavga edenlere 'sosyal mesafe' cezası

Güroymak ilçesinde kavgaya karışan 7 kişiye sosyal mesafeye uymamaktan her birine 3 Bin 150 TL para cezası verildi.

İHA |
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Bitlis'te kavga edenlere 'sosyal mesafe' cezası

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Güroymak’ta bir grup arasında kavganın çıktığını ve güvenlik güçlerinin olay yerine anında intikal ettiği bildirildi.

7 KİŞİYE PARA CEZASI KESİLDİ

Olay yerine intikal eden güvenlik güçleri tarafları gözaltına alırken, aynı zamanda korona virüs tedbirleri kapsamında Bitlis Valiliği talimatı ile kavgaya karışan Ö.T., A.B., S.B., B.B.,H.T., S.T. ve N.T. isimli şahıslara 3 Bin 150 TL para cezası verildi.

Açıklamada, "Güroymak ilçemize bağlı Şentepe Mahallemizde çıkan kavgada toplamda 7 kişi gözaltına alınırken, aynı zamanda bu şahıslara Korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uymamaktan her birine 3 Bin 150 TL para cezası verildi" denildi.

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