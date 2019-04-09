Kavga ihbarına giden polis ekibine tatlı sürpriz

Kentte bir şirkette çalışan, 155 Polis ihbar hattına ‘kavga’ ihbarı yapan vatandaşlar, polis ekipleri geldiği esnada levye ve sopalar ile kavgaya tutuştu.

Olay yerine gelen ilk ekip araçtan inip, müdahale etmek istediği esnada vatandaşlar konfeti patlatarak ekibi alkış yağmuruna tuttu.

OLAY MAHALLİNE GELEN POLİSE YIL DÖNÜMÜ SÜRPRİZİ

Türk Polis Teşkilatı’nın 174. kuruluş yıldönümü nedeniyle polise kutlamayla karşılanan ekip, neye uğradıklarını şaşırdı. Polislere Türk bayrağı hediye edildi. Polis ekipleri kendileri için hazırlanan yaş pastanın mumlarını üflendi. Polislere işletme çalışanları hediye verdi.

''KAVGA VAR DEDİLER GELDİK''

Yapılan bu sürpriz karşısında duygulanan polis memuru, “Kavgaya geldik ama böyle güzel bir sürprizle karşılaştık. Adıyaman doğunun incisi, insanı ise yörenin incisidir. Ben 20 yıllık memurum. Bunun üçte ikisi Adıyaman’da geçti. Bize de böyle bir güzellik düşündüğünüz için teşekkür ederim” diye konuştu.

''BİR GÜN DEĞİL HER GÜN KUTLANMALI''

Fimoto İşletme Satış Müdürü Fatih Öztanç ise polislere yapılan sürprizle ilgili, “Kahraman polislerimizi, cefakar polislerimizin gününü sadece bir gün değil her gün kutlanmalıdır. Onlara bu konuda destek vermek, moral vermek için bu sürprizi yaptık” ifadelerini kullandı.



