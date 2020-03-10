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Kavgada yumruk darbesi alan kişi, hastanede öldü

Tokat’ta çıkan kavgada yumruk darbeleriyle yaralanan bir kişi, üç gün süren yaşam mücadelesinin ardından hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından yakalanan 3 şüpheli, tutuklandı.

İHA | 10.03.2020 - 12:45..
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Tokat'ın Niksar ilçesinde alkollü bir mekanda meydana gelen olayda, çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu E.K. (49) isimli şahıs aldığı yumrukların etkisiyle yaralandı.

3 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

112 sağlık ekipleri tarafından Niksar Devlet Hastanesine kaldırılan E.K. burada yapılan ilk müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi.

E.K. üç gün süren yaşam mücadelesinin ardından hastanede hayatını kaybetti.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili 3 kişinin tutuklandığı, 2 kişinin de emniyet güçleri tarafından arandığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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