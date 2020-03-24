taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.4473
Euro
6.9496
Altın
1625.01
Borsa
89286.22
Gram Altın
336.621
Bitcoin
43338.08

Kavgadan sonra özür dilemeye gelince gözaltın alındılar

Alacaklı oldukları fabrika yetkilileriyle kavga ettikten sonra, özür dilemek için geri gelen iki kişi gözaltına alındı

DHA | 24.03.2020 - 20:05..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

Denizli'de, Merkezefendi ilçesinde Gökhan Ç. ve arkadaşı Soner G., malzeme tedariği yaptıkları makine üretimi yapılan fabrikaya geldi.

İki arkadaşla alacakları olduğunu iddia ettikleri fabrika yetkilileri arasında tartışma çıktı.

Kavga ettikleri kişilerden özür dilemeye gelince gözaltına alındılar -3

SİLAHLAR ATEŞLENDİ

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Gökhan Ç. ve Soner G. otomobillerinden av tüfeğini alıp, geri döndü. Çıkan arbedede av tüfeği bir anda ateş aldı. Şans eseri ölen ve yaralanan olmadı.

Silah sesine koşan fabrika çalışanları, ikilin elindeki av tüfeğini aldı. Bu sırada Gökhan Ç. ve Soner G., panikle geldikleri otomobile binip, uzaklaştı.

Kavga ettikleri kişilerden özür dilemeye gelince gözaltına alındılar -1

BARIŞMAK İÇİN GERİ DÖNDÜLER

İhbar üzerine polis ekipleri, olay yerinde gelip, Gökhan Ç. ve Soner G.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Olayın yaşandığı fabrikaya Olay Yeri İnceleme ekipleri, sevk edildi. Polis, olay yerinde inceleme yaptığından habersiz olan Gökhan Ç. ve Soner G. özür dilemek ve barışmak için fabrikaya dönünce, gözaltına alındı.

Kavga ettikleri kişilerden özür dilemeye gelince gözaltına alındılar -2

Kavga ettikleri kişilerden özür dilemeye gelince gözaltına alındılar -4

Kavga ettikleri kişilerden özür dilemeye gelince gözaltına alındılar -5

Kavga ettikleri kişilerden özür dilemeye gelince gözaltına alındılar -6

Kavga ettikleri kişilerden özür dilemeye gelince gözaltına alındılar -7

Kavga ettikleri kişilerden özür dilemeye gelince gözaltına alındılar -8

Kavga ettikleri kişilerden özür dilemeye gelince gözaltına alındılar -9

Kavga ettikleri kişilerden özür dilemeye gelince gözaltına alındılar -10

İlginizi Çekebilir
İbrahim Tatlıses'in koronaönerisi
Koronaviris nedeniyle kendini karantinaya alan Tatlıses, hayranlarına ayva suyu7 içmelerini önerdi.
İtalya'da ölü sayısı 6 bin 820'ye çıktı
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 743 artarak 6 bin 820'ye yükseldi.
Sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım
Cumhurbaşkanı Kararı ile sağlık çalışanları belediyeler ve bağlı kuruluşlarınca yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanabilecek
Yaşlı adamı korkutan gencin cezası belli oldu
Dışarı çıkma yasağı ilan edildikten sonra hastaneye giden yaşlı adamı korkutan şahıs 15 gün ev hapsi cezası aldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Market ve toplu taşımalara koronavirüs tedbirleri
Market ve toplu taşımalara koronavirüs tedbirleri
418
Kendini polis gibi tanıtıp yaşlı vatandaşı korkuttu
Kendini polis gibi tanıtıp yaşlı vatandaşı korkuttu
588
İngiltere'de koronayı yenen Türk, süreci anlattı
İngiltere'de koronayı yenen Türk, süreci anlattı
134
Koronavirüsün yayılma süreci ve son durum
Koronavirüsün yayılma süreci ve son durum
66
Çin'de bu kez hantavirüs can aldı
Çin'de bu kez hantavirüs can aldı
302
Bakan Selçuk'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tatil sorusu
Bakan Selçuk'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tatil sorusu
239
Vuhan'da karantina kaldırılıyor
Vuhan'da karantina kaldırılıyor
246
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir