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Kavgayı ayırmaya çalışan uzman çavuş, bıçakla yaralandı

Karaman'da iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen Uzman Çavuş A.O.D., arbede sırasında sırtından bıçaklandı.

DHA |
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Kavgayı ayırmaya çalışan uzman çavuş, bıçakla yaralandı

 

Yeni Mahalle İbrahim Öktem Caddesi'nde, Balıkesir'de görevli olan Uzman Çavuş A.O.D.(30), iznini geçirdiği Karaman'da iki grubun kavga ettiğini gördü.

Kavgayı ayırmaya çalışan uzman çavuş, bıçakla yaralandı

KAVGAYI AYIRMAK İSTERKEN BIÇAKLANDI

Kavgayı ayırmak için müdahalede bulunan A.O.D.,  yaşanan arbede sırasında sırtından bıçaklanarak kanlar içerisinde yığıldı.

Kavgayı ayırmaya çalışan uzman çavuş, bıçakla yaralandı

Kavga edenler olay yerinden kaçarken, yaralı uzman çavuş ise ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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