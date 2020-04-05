Kavgayı ayırmaya çalışan uzman çavuş, bıçakla yaralandı

Yeni Mahalle İbrahim Öktem Caddesi'nde, Balıkesir'de görevli olan Uzman Çavuş A.O.D.(30), iznini geçirdiği Karaman'da iki grubun kavga ettiğini gördü.

KAVGAYI AYIRMAK İSTERKEN BIÇAKLANDI

Kavgayı ayırmak için müdahalede bulunan A.O.D., yaşanan arbede sırasında sırtından bıçaklanarak kanlar içerisinde yığıldı.

Kavga edenler olay yerinden kaçarken, yaralı uzman çavuş ise ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.