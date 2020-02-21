Kavurmacı davasında mütalaa açıklandı

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Cezaevi'nin karşısında bulunan binada görülen duruşmaya tutuklu yargılanan eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı ile tutuksuz yargılanan sanık Mustafa Şevki Kavurmacı katıldı.

Firari sanık Ahmet Sait Kavurmacı ise duruşmaya katılmadı.

Duruşma savcısının celse arasında mütalaa vermesinin ardından sanıklar son savunmalarını yaptı. Suçlamaları kabul etmeyen Ömer Faruk Kavurmacı ve Mustafa Şevki Kavurmacı tahliyelerini istedi.

15 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Savcı ise, Ömer Faruk Kavurmacı ve Mustafa Şevki Kavurmacı'nın "FETÖ Silahlı Terör Örgütü üyeliği" suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi.