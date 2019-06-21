Kaya Çilingiroğlu halk plajında

Kaya Çilingiroğlu, her yıl olduğu gibi bu yaz da Bodrum'da ekonomi yapmaya devam etti. Kızı Zehra başta olmak üzere pek çok ünlünün aksine, Bodrum'daki pahalı mekanlar yerine halk plajını tercih eden Çilingiroğlu, lüks yerlerden uzak duruyor.

16 YAŞ KÜÇÜK AŞKIYLA TATİLDE

Türkbükü'ndeki halk plajında 16 yaş küçük aşkı Seda Sevin ile denize giren 53 yaşındaki spor yorumcusunun, keyfi yerindeydi.

Gün boyu sevgilisiyle denizin ve güneşin tadını çıkaran Kaya Çilingiroğlu, centilmenliğini de konuşturdu. Ünlü spor yorumcusu, kendisinden sonra iskeleye çıkan sevgilisini elleriyle yıkadı.

ZEHRA PAHALI MEKANLARDA

Öte yandan Çilingiroğlu'nun kızı Zehra ise sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ile geçtiğimiz hafta, Türkbükü'ndeki köprünün sol tarafında yer alan lüks bir mekanda keyif yapmıştı.