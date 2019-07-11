Kaya Çilingiroğlu: Hülya ile Feraye benim akrabam

Kendisinden 17 yaş küçük sevgilisi Seda Sevin'den sürpriz bir kararla ayrılan Kaya Çilingiroğlu, konuştu.

Çilingiroğlu, ayrılığa Hülya Avşar'ın neden olduğu iddiasına yanıt verdi:

"HÜLYA 25 SENEDİR HAYATIMDA"

"Ayrılık doğru. Birkaç gün önce ayrıldık. Ayrılıkla Hülya'nın bir alakası yok. Hülya hep hayatımda var benim. Yeni değil, 25 seneden fazla.

"BİTTİ Kİ AYRILDIM"

Çilingiroğlu, Seda Sevin'in "Zaman aşımına uğradı." açıklamasıyla ilgili şunları söyledi: "Heyecan bitti diyor. Bittiyse ayrılmışsındır. Ben ayrılıklarımla ilgili çok konuşan bir adam değilim. Yaşanmışlıklar var, güzel şeyler. Ben ayrıldığım sevgililerimle, eşlerimle dost olmayı becermiş bir adamım. Bu da öyle olacak diye düşünüyorum. Aramızda sorun yok, hiç olmadı. Şartlar biraz zorlamaya başlamıştı bizi.

"DENEDİK OLMADI"

Olmuyordu... Olmadığı zaman sürdürmenin bir anlamı yok. Seda'nın evlilik isteği hiç olmadı. Ben de zaten evlenmeyeceğimi defalarca dile getirdim. Çünkü beceremediğim bir müessese. O yüzden kimseyi üzmeye hakkım yok. Aramızda bir gün bile evliliği konuşmadık. Başlarken ne kadar süreceğini bilemiyorsun, bitiyor bir şekilde.

"İKİ ÇOCUĞUMUN ANNELERİ"

Feraye ve Hülya, benim iki çocuğumun anneleri. Onlar kırmızı çizgilerim benim. Oraya pek değinmemek lazım. Ben onlarla ömür boyu görüşmek durumundayım. Severim, sevmem, dost olurum küserim... Çocuklarımızla ilgili nihai kararı ortak vermek durumundayız. Dolayısıyla onlar her zaman benim akrabam gibi. İkisi de 'Çilingiroğlu' diye düşünelim."

