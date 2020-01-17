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Kaya Çilingiroğlu: Hülya'nın projesinde belki ben olurum

Kızları Zehra'nın doğum günü için bir araya gelen Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu kafa karıştırdı.

Haber Merkezi | 17.01.2020 - 08:33..
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Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu, kızları Zehra’nın doğum gününü önceki akşam Etiler’deki bir restoranda kutladı.

Son dönemde eski eşi Kaya Çilingiroğlu’yla yeniden bir araya gelebileceklerine dair esprili açıklamalar yapan Hülya Avşar, çıkışta muhabirlerin yönelttiği sorularını yanıtladı.

Kaya Çilingiroğlu: Hülya'nın projesinde belki ben olurum

"BELKİ PROJEDE BEN OLURUM"

Avşar, “Bu yılki projeleriniz arasında tekrar evlenmek var mı?” sorusunu gülerek yanıtsız bıraktı. Avşar’ın yanındaki arkadaşı muhabirlere “Evlilik için yazı bekleyin” diye seslendi. Çilingiroğlu’nun da “Belki projede ben de olurum, bekleyin” demesi kafaları karıştırdı.

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu, 1997 yılında nikah masasına oturmuş; 2005 yılında yollarını ayırmıştı.

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