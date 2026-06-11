Kaya sandı, 120 milyon yıllık kemik çıktı: Uzmanlar hemen incelemeye aldı

Her şey Thanom Luangnan adlı bir bölge sakininin, halka açık bir göletin kenarında dışarı doğru fırlamış tuhaf kaya parçalarını fark etmesiyle başladı.

İlk bakışta sıradan bir taş oluşumu gibi duran kalıntılar için bölgeye gelen uzmanlar, kazı çalışmalarına başladığında gözlerine inanamadı.

İlk etapta yüzeye çıkarılan 10 kemik arasında, tam 1,8 metre uzunluğunda devasa bir ön bacak kemiği yer alıyordu. Kazı genişletildikçe omurlar, kaburgalar ve kalça kemikleri de gün yüzüne çıkarıldı.

Laboratuvarda yapılan incelemeler ise heyecanı ikiye katladı. Kemikler sıradan bir türe değil, tarih öncesinin keşfedilmemiş bir devine aitti.

Nagatitan chaiyaphumensis ismi verildi

Bilim insanları, Güneydoğu Asya bilim tarihine geçen bu yeni türe, bölgenin kültürel ögelerini taşıyan bir isim verdi.

Adındaki "Naga" ifadesini Güneydoğu Asya mitolojisindeki devasa yılan benzeri varlıktan alan dinozor, boyutları nedeniyle Yunan mitolojisindeki devlere atıfla "Titan" kelimesiyle birleştirildi. Türün sonundaki "chaiyaphumensis" ise keşfin yapıldığı topraklara, yani Chaiyaphum bölgesine bir saygı duruşu niteliği taşıyor.

Bölgenin en büyüğü

Araştırmacılara göre Nagatitan, yaklaşık 100 ila 120 million yıl önce yaşamış, uzun boyunlu ve otçul bir sauropod türü. Elde edilen verilere göre bu canlının uzunluğu 27 metreyi aşıyor, ağırlığı ise yaklaşık 27 ton.

Bu ölçüleriyle Nagatitan, Güneydoğu Asya’da bugüne kadar tespit edilmiş en büyük dinozor türlerinden biri olarak kayıtlara geçti.

Tayland’ın 14. Dinozor Türü

Nagatitan chaiyaphumensis, Tayland’da keşfedilen ve resmi olarak adlandırılan 14. dinozor türü oldu.

Uzmanlara göre, gölet kenarında tesadüfen bulunan bu dev, Güneydoğu Asya’daki tarih öncesi biyoçeşitliliğin sanılandan çok daha zengin olduğunu kanıtlıyor.