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Kayak merkezlerinde kar kalınlığı 100 santimi geçti

Kış aylarının vazgeçilmez rotalarında kar kalınlıkları istenilen seviyeye ulaştı.

Haber Merkezi | 06.01.2020 - 09:11..
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Kış tatili için kayak merkezlerini tercih edenler pişman olmayacak.

Çünkü kar kalınlığı istenilen seviyelere geldi. Kartalkaya'da 106 santimetre olan kalınlık, Uludağ'da 78 santimle sabitlendi.

Her iki rotada da ilerleyen günlerde santimlerin artacağı öngörülürken, diğer kayak merkezlerinde de tatilciler istediğini alıyor.

Kayak merkezlerinde kar kalınlığı 100 santimi geçti

KAYAK MERKEZLERİNDEKİ KAR KALINLIKLARI

İşte santim santim kar kalınlığının ölçüldüğü kayak merkezleri:

- Kartalkaya Kayak Merkezi (Bolu): 106 santim

- Erciyes Kayak Merkezi (Kayseri): 102 santim

- Karboğazı Kayak Merkezi (Mersin): 79 santim

- Uludağ Kayak Merkezi (Bursa): 78 santim

- Kartepe Kayak Merkezi (Kocaeli): 70 santim

- Saklıkent Kayak Merkezi (Antalya): 68 santim

- Denizli Kayak Merkezi (Denizli): 60 santim

- Yıldızdağı Kayak Merkezi (Sivas): 60 santim

- Yeşilova/Salda Kayak Merkezi (Burdur): 55 santim

- Ilgaz Kayak Merkezi (Kastamonu) 54 santim

- Keltepe Kayak Merkezi (Karabük): 53 santim

- Davraz Kayak Merkezi (Isparta): 51 santim

- Palandöken Kayak Merkezi (Erzurum): 49 santim

- Sarıkamış Kayak Merkezi (Kars): 48 santim

- Akdağ Kayak Merkezi (Samsun): 31 santim

- Ergan Kayak Merkezi (Erzincan): 28 santim

Kayak merkezlerinde kar kalınlığı 100 santimi geçti

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