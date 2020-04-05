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Kayınpederini öldürüp sosyal medyadan paylaştı

Mersin'de Mustafa Doktoroğlu, kendisi gibi oto tamircisi olan aralarında husumet bulunduğu kayınpederi Halil Aydın'ı, başından bıçaklayarak öldürdü.

DHA |
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Kayınpederini öldürüp sosyal medyadan paylaştı

 

Mezitli Sanayi Sitesi'nde Mustafa Doktoroğlu, kendisi gibi oto tamircisi olan kayınpederi Halil Aydın'a ait iş yerine gitti. Burada ikili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

DAHA ÖNCE KENDİSİNİ YARALAYAN KAYINPEDERİNİ ÖLDÜRDÜ

Doktoroğlu, eline geçirdiği bıçağı 2 yıl önce çıkan kavgada kendisini yaralayarak kalıcı hasar bırakan ve bu yüzden aralarında husumet olduğu ileri sürülen kayınpederi Halil Aydın'ın başına sapladı. Kanlar içerisinde kalan Aydın olay yerinde hayatını kaybederken, Doktoroğlu ise olay yerinden kaçtı. Halil Aydın'ın cenazesi, polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

DOĞUM YAPAN EŞİNİ GÖRMEYE GİDİNCE YAKALANDI

Olaydan sonra kaçan şüpheli ise bir gün önce doğum yapan eşi ve çocuğunu görmek için gittiği özel bir hastanede yakalandı. Gözaltına alının Mustafa Doktoroğlu, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIM YAPTI

Öte yandan, Mustafa Doktoroğlu'nun sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Ölümü çoktan hak ettin" ifadesine yer verdiği görüldü.

Husumetli olduğu kayınpederini başından bıçaklayarak öldürdü -1

Husumetli olduğu kayınpederini başından bıçaklayarak öldürdü -2

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