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Kayıp olarak aranan kişinin öldürüldüğü itiraf edildi

Manisa'da ormanlık alanda bulunan cesedin, eşinin gönül ilişkisi yaşadığı adam tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

AA | 26.11.2019 - 14:01..
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Manisa'nın Ahmetli ilçesinde, 34 gün önce yakınları tarafından kayıp başvurusu yapılan Turgut Özyürek'in bulunması için ekipler harekete geçti.

Çalışmalar sonucu kayıp ihbarı yapılan Turgut Özyürek'in, öldürüldüğü tespit edildi.

EŞİ İTİRAF ETTİ

Ölen Turgut Özyürek'in eşi N.Ö., polise verdiği ifadesinde itirafta bulundu. N.Ö., gönül ilişkisi yaşadığı H.A.'nın, eşini İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde ormanlık alanda öldürdüğünü ve boş bir araziye gömdüğünü söyledi.

Gelen itiraf sonrası N.Ö. ve zanlı H.A.'nın gözaltına alındığı öğrenildi.

Kayıp olarak aranan kişinin öldürüldüğü itiraf edildi

ARAZİDE KAFATASI VE KEMİKLER BULUNDU

Jandarma ekiplerinin, H.A.'nın yer göstermesi sonucu, Kemalpaşa ilçesine bağlı Sinancılar Mahallesi'nde ormanlık arazide gömülü halde kafatası ve kemiklerle giysi parçaları bulduğu öğrenildi.

Bulunan ceset parçalarının, Özyürek'e ait olup olmadığının belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kayıp olarak aranan kişinin öldürüldüğü itiraf edildi

Kayıp olarak aranan kişinin öldürüldüğü itiraf edildi

Kayıp olarak aranan kişinin öldürüldüğü itiraf edildi

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