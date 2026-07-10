Kayseri merkezli yapay zeka kullanarak sınav sahteciliği yapanlara operasyon: 20 gözaltı

Kayseri'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavları'nda usulsüzlük yapıldığı belirlendi.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul, Şanlıurfa, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Hatay'da teknik ve fiziki takip çalışmaları gerçekleştirildi.

YAPAY ZEKA KULLANARAK SINAV SAHTECİLİĞİ

Çalışmalar sonucunda, sınavlarda maddi menfaat karşılığında sürücü belgesi sahibi olmak isteyen kursiyer şüphelilerin, yapay zeka uygulamaları ile kursiyere benzeyecek şekilde ortaya çıkarılan ortak fotoğrafları Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartlarında kullanılarak e-sınav ve uygulama sınavlarında sürücü belgesi almaya hak kazandıkları tespit edildi.

20 ŞÜPHELİDEN 15'İ TUTUKLANDI

Çalışmaların ardından 6 ilde yapılan operasyonlarda yakalanan M.K., H.H., G.Y., Ö.Ç., M.Ö., O.K., A.Ç., M.K., M.Y., A.K., A.A., A.Ç., S.A., Ö.Ç. ve F.K. hakkında 6114 Sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanuna Muhalefet ve Resmi Belgede Sahtecilik suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gözaltına alınan M.K., O.Ç., F.A., R.T. ve R.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.