Kayseri'de 16 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Kayseri'de ‘Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle dolandırıcılık’ suçundan hakkında 16 yıl 9 ay 5 gün kesinleşmiş cezası bulunan firari hükümlü R.M.C. (30), polis tarafından yakalandı.
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Kayseri'de Yahyalı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
YAKALANAN HÜKÜMLÜ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Bu kapsamda ekipler, ‘Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle dolandırıcılık’ suçundan hakkında kesinleşmiş 16 yıl 9 ay 5 gün hapis cezası bulunan R.M.C.’yi yakaladı.
Firari hükümlü R.M.C., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)