Kayseri'de 17 yıl kesinleşmiş hapsi bulunan şahıs yakalandı
Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, hakkında ‘silahla tehdit’ suçundan 17 yıl 4 ay 8 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik ortak çalışma yapıldı.
YAKALANARAK CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİ
Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda, hakkında ‘silahla tehdit’ suçundan 17 yıl 4 ay 8 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.H.H. (36) yakalandı.
İşlemleri tamamlanan D.H.H. cezaevine teslim edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)