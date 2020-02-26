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Kayseri'de 2 çocuk annesi, 5 yıldır çay ocağı işletiyor

Gençliğinde hayalini kurduğu çay ocağını işletmenin mutluluğunu yaşayan kadın, "Kadın olarak bu işi yapmam herkesin hoşuna gidiyor. İlk başta herkes şaşırdı." dedi.

DHA | 26.02.2020 - 10:21..
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Kayseri'de yaşayan 51 yaşındaki Leyla Ünlü, eşi Durmuş Ünlü ile bir süre kentte apartman görevlisi olarak çalıştı.

Eşinin emekli olmasının ardından Leyla Ünlü, gençliğinden beri hayalini kurduğu çay ocağını açmaya karar verdi. Ünlü, 5 yıl önce Kocasinan ilçesi Hunat Mahallesi'nde çay ocağı açtı.

İş yerinde kültür ve sanat buluşturmaları gerçekleştiren Ünlü, görenlerin dikkatini çekiyor.

Kayseri'de 2 çocuk annesi, 5 yıldır çay ocağı işletiyor

"BU İŞİ YAPMAM HERKESİN HOŞUNA GİDİYOR"

Leyla Ünlü, işinin zor gözüktüğünü ancak severek yaptığını söyleyerek, "Kadın olarak bu işi yapmam herkesin hoşuna gidiyor. İlk başta herkes şaşırdı. Ama sonradan herkes kabullendi. Takdir edenler oldu. Bu iş fikri sanata olan merakımdan ve eşimle birbirimize olan bağlılığımızdan geliyor." dedi.

Kayseri'de 2 çocuk annesi, 5 yıldır çay ocağı işletiyor

"HER KESİM BURADA BULUŞUYOR"

Ünlü, çay ocağında çeşitli etkinlikler yapıldığını kaydederek, "Çay evimizde saz, söz, muhabbet ve şiirler okunuyor. Evde bir insan ne ile meşgul oluyor, nasıl rahat ediyorsa, biz de burada o atmosferi oluşturuyoruz. Akademisyen, şair, bilim adamı, iş insanı, esnaf, öğrenci, her kesim burada buluşuyor. İnsanların buluşma adresi olarak burayı göstermesi bizi mutlu ediyor. Deprem ve şehit olduğu özel günlerde hep birlikte o konulara dikkat çekiyoruz. Birlikte ağlıyoruz, birlikte üzülüyoruz. Sevinçlerde beraber olduğumuz gibi acılarda da beraber oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Kayseri'de 2 çocuk annesi, 5 yıldır çay ocağı işletiyor

Kayseri'de 2 çocuk annesi, 5 yıldır çay ocağı işletiyor

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