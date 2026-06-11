Kayseri'de 20 katlı binada yangın paniği

Kayseri'de korkutan yangın...

Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi Seher Sokak’ta bulunan 20 katlı binanın yangın sensörleri, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın alarmı verdi.

BİNA SAKİNLERİ PANİKLE KENDİNİ SOKAĞA ATTI

Alarmla birlikte olay binanın bulunduğu bölgeye polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, bina sakinleri de panikle kendini sokağa attı.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de binada yangın aradı.

HERHANGİ BİR OLUMSUZ DURUM YOK

Ekipler tarafından yapılan kontrollerde, herhangi bir olumsuzluğun olmadığı belirlendi.

Durumun yetkiler tarafından bina sakinlerine bildirilmesiyle vatandaşlar rahat bir nefes aldı.

YANGIN SENSÖRÜ YANLIŞ ALARM ÇALMIŞ

Yangın sensörünün üçüncü kez yanlış alarm vermesi bina sakinlerini isyan ettirirken, incelemelerin ardından da ekipler olay yerinden ayrıldı.

"BU YANGIN ALARMININ ÇALDIĞI 3 OLDU"

Olayı anlatan bir apartman sakini, yangın alarmını duyduktan sonra bina olarak aşağı indiklerini söyleyerek, "Bu yangın alarmının çaldığı 3 oldu. Yangın yok, gereksiz yere alarm veriyor. Binaya taşındığımızdan beri bu 3 oldu. İtfaiye ekipleri geliyorlar, bakıyorlar ama bir yangın yok. Geçen sefer de evde yağ yanmış, ondan dolayı alarm çalmış. Bu neden oldu bilmiyoruz. Şimdi de evimize çıkacağız." dedi.