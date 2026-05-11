Kayseri’de 200 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Melikgazi ilçesinde 200 kilo kaçak tütün ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri’de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

YÜKLÜ MİKTARDA KAÇAK ÜRÜN BULUNDU

Bu kapsamda, Melikgazi ilçesinde Ö.A.’nın evine operasyon düzenlendi.

Yapılan aramalarda 200 kilo kaçak tütün ile 220 bin makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)