Kayseri’de 200 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Kayseri’de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

YÜKLÜ MİKTARDA KAÇAK ÜRÜN BULUNDU

Bu kapsamda, Melikgazi ilçesinde Ö.A.’nın evine operasyon düzenlendi.

Yapılan aramalarda 200 kilo kaçak tütün ile 220 bin makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.