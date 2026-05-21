Haberler İç Haber

Kayseri’de 22 yıl hapisle aranan firari hükümlü yakalandı

Kayseri’de ‘yağma’ suçundan hakkında kesinleşmiş 22 yıl 3 ay 25 gün hapis cezası bulunan E.A. (36) isimli kadın, polis tarafından yakalandı.

DHA DHA
Kayseri’de 22 yıl hapisle aranan firari hükümlü yakalandı
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

Kayseri’de İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği’ne bağlı ekipler Kocasinan ilçesi Ziya Gökalp Mahallesi’nde durumundan şüphelenerek E.A. isimli kadını durdurdu.

FİRARİ, CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Şüphelinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda ‘yağma’ suçundan hakkında kesinleşmiş 22 yıl 3 ay 25 gün hapis cezası bulunduğu belirlendi.

E.A. gözaltına alındı. Firari hükümlü kadın emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)