Kayseri'de 285 kilo kaçak tütün ele geçirildi

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde, rutin yol kontrolü sırasında İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheli görülen bir otomobil, durdurularak incelemeye alındı.

ARAÇTA 285 KİLO BANDROLSÜZ TÜTÜN

Araçta yapılan detaylı aramalarda, 285 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi. Kaçak ürünlerin piyasaya sürülmek üzere taşındığı değerlendiriliyor.

Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Güvenlik güçleri, kaçakçılık faaliyetlerine yönelik soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Bölgede jandarma ekiplerinin tütün ve benzeri kaçak ürünlere yönelik denetimlerini artırdığı, benzer operasyonların devam edeceği ifade edildi.