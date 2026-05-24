Kayseri’de 77 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
Kayseri’de hakkında ‘hırsızlık’, ‘tehdit’ ve ‘mala zarar verme’ suçlarından toplam 77 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon yapıldı.
ŞAHIS CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Hakkında ‘hırsızlık’, ‘tehdit’ ve "mala zarar verme’ suçlarından 77 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.Y. (21), saklandığı adreste yakalandı.
İşlemleri tamamlanan Ş.Y., cezaevine teslim edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)