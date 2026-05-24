Kayseri’de 9 kilo metamfetamin ele geçirildi: 5 gözaltı
Kayseri’de polisin durdurup, arama yaptığı iki araçta 9 kilo 200 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucuya ilişkin 5 kişi gözaltına alındı.
Kayseri’de İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
2 ARAÇTA 5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Bu kapsamda polisin durdurduğu 2 araçtaki A.Ü. (40), M.T. (33), M.B. (41), E.Y. (39) ve H.T. (40) gözaltına alındı.
Şüphelilerin üst ve araçlarında yapılan aramalarda, 9 kilo 200 gram metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 şüpheli, polis merkezine götürüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)