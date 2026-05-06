Kayseri'de akaryakıt istasyonunda bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

Kayseri'de Kocasinan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi Bekir Yıldız Bulvarı üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen olayda, Enes A., B.T. ve A.A ile kimliği belirsiz 5 şahıs arasında iddiaya göre, ‘çakmak isteme’ meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Enes A. ve B.T. bıçakla yaralanırken, A.A. darp sonucu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de Enes A., B.T. ve A.A. olay yerindeki ilk müdahalenin ardınan ambulansla Kayseri Şehir Hastane’sine kaldırıldı.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılardan E.A. hastane de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.

Diğer iki yaralının hastanedeki tedavisi sürerken, ekipler olay sonrası kaçan 5 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.