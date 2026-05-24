Kayseri'de alkollü sürücü 40 bin TL cezayı mutlulukla karşıladı

Emniyet güçleri trafikte sıkı denetimlerini sürdürüyor...

Kayseri'de Kocasinan ilçesine bağlı Yeşil Mahallesi Erkilet Bulvarı üzerinde polis ekipleri, şüphe üzerine E.Ç. yönetimindeki otomobili durdurdu.

ALKOLLÜ OLDUĞU BELİRLENDİ

Ekipler tarafından yapılan kontrollerde, E.Ç.’nin 1.03 promil alkollü, otomobilin de modifiyeli olduğu belirlendi.

PARA CEZASI KESİLDİ

E.Ç.’ye alkollü araç kullanmak’ ve ‘modifiye’ suçlarından toplamda 40 bin TL idari para cezası uygulandı.

MUTLULUKLA KARŞILADI

Öte yandan E.Ç., ceza tutanaklarını aldıktan sonra kendisini görüntüleyen basın mensubuna ‘Sıkıntı yok, devam’ diyerek, cezayı mutlulukla karşıladı.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

E.Ç. hakkında, 1.00 promilin üzerinde alkollü araç kullandığı için ‘trafik güvenliğini tehlikeye sokmak’ suçundan adli işlem başlatıldı.