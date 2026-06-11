Kayseri'de asfalt şantiyesinde korkutan yangın

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde asfalt şantiyesinde bulunan tankerlerde yangın çıktı.

Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Melikgazi Belediyesi Asfalt Şantiyesi'ndeki bitüm tankı alev aldı.

Yangın kısa sürede büyürken ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

1 SAAT SONRA YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de alevlere müdahale etti.

Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının ardından yangın tamamen söndürüldü.

Öte yandan, yangında dumandan etkilenen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.