Kayseri'de bina görevlisinin eşini öldüren sanığa müebbet hapis istemi

Kayseri'de geçen yıl 8 Aralık’ta saat 10.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Köşk Mahallesi Eser Sokak'taki 14 katlı binada emekli başçavuş İlhan Şahan, ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki eşi emekli hemşire Yasemin Şahan’ı öldürmek için oturduğu eve gitti.

APARTMANDA BAŞLAYAN TARTIŞMA CİNAYETLE SONUÇLANDI

Binaya girdiğinde karşılaştığı apartman görevlisinin eşi Melek Gül ile tartışmaya başladı. Gül’ü yanındaki bıçakla ağır yaralayan İlhan Şahan, daha sonra eşinin yaşadığı daireye çıktı. Baltayla kapıyı kırmaya çalışan İlhan Şahan, kapının açılmaması üzerine olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 çocuk annesi Melek Gül, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Kaçan İlhan Şahan ise jandarma ekiplerine teslim oldu.

Emniyet Müdürlüğüne getirilerek gözaltına alınan İlhan Şahan, işlemlerin ardından çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Öldürülen Melek Gül ise memleketi Kahramanmaraş'ta toprağa verildi.

EŞİNİ, GİTTİĞİ HER YERDE RAHATSIZ ETTİ

Yasemin Şahan’ın geçen yıl haziran ayında, yaşadıkları kavga sonucunda kadın sığınma evine gittiği, eşinden şikayetçi olduğu belirtildi. Daha sonrasında küçük oğlunu da yanına alan Yasemin Şahan’ın birkaç gün sonra eşinden uzaklaşmak için Kıbrıs’a taşındığı belirtildi.

İlhan Şahan’ın bu süre içinde de Yasemin Şahan’a telefondan tehdit mesajları attığı ortaya çıktı. Eşinin adresini bulup Kıbrıs’a giden İlhan Şahan’ın, şikayet sonucu 4 ay cezaevinde kaldığı öğrenildi.

Geçen yıl haziran ayında yeniden Kayseri’ye taşınan Yasemin Şahan, ağustos ayında kocasının yeniden kapısına gelmesi üzerine 6 aylık uzaklaştırma kararı aldırttığı, bu süre içinde İlhan Şahan’ın kayınvalidesinin kafasını çekiçle yaralayıp darbettiği ve 2 ay tutuklu kaldığı belirtildi.

İlhan Şahan'ın 4 ay önce de binaya girdiği de güvenlik kameralarına yansırken, eşine attığı tehdit içeren ses kayıtları da ortaya çıktı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede ‘kasten öldürme’ ve ‘kasten öldürmeye teşebbüs etme’ suçlarından müebbet hapis cezası istendi.

DAVA BAŞLADI

Kayseri 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasında tutuklu sanık İlhan Şahan ile ölen Gül’ün şikayetçi eşi E.G. ve ablası ile sanık Şahan’ın boşanma aşamasında olduğu eşi Yasemin Şahan ve oğlu hazır bulundu. Davaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları da müdahil oldu.

Olay anında ne yaptığını bilmediğini öne süren sanık İlhan Şahan şöyle dedi:

““Olay sırasında ‘yapma ağabey’ dediğini hatırlıyorum. Yaralandığını düşündüm. Kaç kez bıçakladığımı hatırlamıyorum. Şalterleri kamerada gözükmesin diyerek zaman kazanmak amacıyla indirdim. İyice halsizleşmiştim. Balta da çantanın içindeydi. Jandarmaya gidip birini yaraladığımı söyledim. Böyle olduğu için çok üzgünüm. Yatak odasına gidip ölmeyi bekleyecektim. Hedefim buydu””

ÖLEN GÜL’ÜN EŞİNDEN SANIĞA TEPKİ

Sanık Şahan savunma yaparken, ölen Melek Gül’ün şikayetçi eşi E.G., sanığa tepki gösterdi. Sanığın gerçekleri anlatmadığını söyleyen E.G., “Doğruları konuş lan” diye çıkıştı.

Mahkeme başkanının uyarılarına rağmen tepkisine devam eden E.G., salondan çıkarıldı.

E.G., duruşma salonundan çıkarılırken bu kez de, “Efendim zoruma gidiyor. Doğruları söylemiyor” diye tepki gösterdi.

"OĞLUMU ÖLDÜRMEKLE TEHDİT ETTİ"

Sanık Şahan’ın öldürmek istediği eşi Yasemin Şahan ise 27 yıllık evli olduklarını anlatarak şunları söyledi:

““Başından beri problemliydi. 27 yıl kendisini çektim. Sonra meslekten ihraç edildi. Bu süreçte ben çalıştım. Boşluğa düştü. Kıskanırdı. Hep bana çatardı. Beni telefonumdan takip ediyordu. Sığınma evine gittim. Bu sırada da evdeki oğlumu öldürmekle tehdit etti. 2 ay uzaklaştırma kararı vardı. Sürekli tehdit ediyordu. O kadar bıkmıştım ki; ‘beni öldür’ diye yalvarıyordum””

"KADES UYGULAMASINA BASTIM"

Kapıyı tekmelediğini de söyleyen Yasemin Şahan şu ifadeleri kullandı:

““8 kez emniyete şikayet ettim. Şalteri indirip öyle gelirdi. Elektrikler gidince hemen binanın elektriğini kontrol ettim ve geldiğini anladım. Çok hızlı hareket etti. Direk baltayla kapıya geldi. Beni öldürmeye gelmişti. Kapıdaki darbeler hep kilit noktasına doğruydu. KADES uygulamasına bastım. Söylediklerinin hepsi yalan. Sonuna kadar şikayetçiyim. Kıbrıs’ta da beni öldürmeye çalıştı. Orada polisleri çağırdım ve bu yüzden hapis yattı””

ÖLEN GÜL’ÜN EŞİ YENİDEN SALONA ALINDI

Olayda hayatını kaybeden Melek Gül’ün sanığa tepki gösterdiği için dışarı çıkarılan eşi E.G., mahkeme başkanının talimatı ile yeniden duruşma salonuna alınarak dinlendi.

Şikayetçi olduğunu söyleyen E.G., şöyle dedi:

““Olaydan 1 gün önce İzmir’de olduğunu ve binaya geleceğini söyledi. Olay günü eşime ulaşamadım. Arkadaşımı aradım eve bakmasını istedim. O da zile basmış kapıyı açan olmamış. Ardından da beni sanığın teslim olduğu karakoldan aradılar. Bıçaklama olayı olduğunu belirttiler. ‘Haberim yok’ dedim. Meğer, erkek görünümlü bu kişi eşimi bıçaklamış. Yatak odasında eşimin cansız bedenini buldum. Bıçakladıktan sonra da lavaboda ellerini yıkamış””

AKIL SAĞLIĞI RAPORU İSTENDİ

5 tanığın dinlendiği duruşmada, mahkeme heyeti sanık hakkında beklenen akıl sağlığı raporunun akıbetinin beklenmesine ve dosyadaki bazı eksikliklerinin giderilmesine karar verdi.

Heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verirken, duruşmayı erteledi.