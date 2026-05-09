Kayseri'de bir kişi evinde vurulmuş halde ölü bulundu
Melikgazi ilçesinde bir kişinin evinde ateşli silahla vurulmuş halde ölü bulunmasına ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kayseri Melikgazi ilçesi Selimiye Mahallesi Uçhisar Sokak üzerinde, M.K.'nin (52) yaşadığı evden silah sesi gelmesi üzerine durum yetkililere bildirildi.
İhbarın ardından olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
EVDE ÖLÜ BULUNDU
İtfaiye ekiplerinin yardımıyla girilen evde M.K., ateşli silahla vurulmuş halde bulundu.
Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde M.K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından M.K.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)