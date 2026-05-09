Kayseri'de bir kişi evinde vurulmuş halde ölü bulundu

Kayseri Melikgazi ilçesi Selimiye Mahallesi Uçhisar Sokak üzerinde, M.K.'nin (52) yaşadığı evden silah sesi gelmesi üzerine durum yetkililere bildirildi.

İhbarın ardından olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

EVDE ÖLÜ BULUNDU

İtfaiye ekiplerinin yardımıyla girilen evde M.K., ateşli silahla vurulmuş halde bulundu.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde M.K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından M.K.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.