Kayseri'de bodrum katta çıkan yangın paniğe neden oldu

Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Gülük Mahallesi Bağlar Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı ikametin bodrum katında bulunan atık malzemeler henüz bilinmeyen bir sebepten alev aldı.

GECE SAATLERİNDE ÇIKAN YANGINA EKİPLERDEN HIZLI MÜDAHALE

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

Gece saatinde yaşanan yangına evlerinde yakalanan vatandaşlar pencere ve balkona çıkarken, ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

Bina içerisindeki dumanın tahliye edilmesinin ardından çalışmalar sona erdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.