Haberler 3. Sayfa

Kayseri'de darbedilen kadını kurtarmaya çalışan 2 kardeş bıçaklandı

Kayseri’nin Talas ilçesinde darp edilen kadını kurtarmaya çalışan 2 kardeş bıçaklanarak, yaralandı. Ekipler, kadın şahsıda yanına alarak kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

İHA İHA
Kayseri'de darbedilen kadını kurtarmaya çalışan 2 kardeş bıçaklandı
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

Kayseri'de Talas ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi Elçibey Caddesi üzerinde ismi öğrenilemeyen bir erkeğin, kadını darp ettiğini gören kardeşler F.K. ve F.K. kavgaya müdahale etmeye çalıştı.

KADINI KURTARMAYA ÇALIŞAN İKİ KARDEŞ BIÇAKLANDI

Kadını kurtarmak isteyen 2 kardeş erkek şahıs tarafından bıçaklandı. Kardeşlerden biri karnından diğeri ise elinden yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalenin ardından 2 kardeşi Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırdı.

Ekipler olay sonrası kadın şahsıda yanına alarak, araçla kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)