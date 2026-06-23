Kayseri'de eski eniştesini ezip kaçtığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Kayseri'de meydana gelen ve bir kişinin yaşamını yitirdiği trafik kazası, soruşturmanın ilerlemesiyle birlikte sıradan bir trafik olayının ötesine taşındı.

İlk etapta kaçmalı trafik kazası olarak değerlendirilen olayda, güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu sürücünün, çarptığı kişinin üzerinden otomobille geçtiği tespit edildi.

Olayın ardından teslim olan iki şüpheli tutuklanırken kazada hayatını kaybeden Serdar Coşkun ile sürücü arasında, aile bağı ve geçmişten gelen anlaşmazlık olduğu bilgisi soruşturmanın seyrini değiştirdi.

GECE YARISI FECİ KAZA

Geçen pazar günü saat 01.00 sıralarında Melikgazi ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan Kadir Has Bulvarı'nda, S.Ö. yönetimindeki 38 AHS 929 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Serdar Coşkun'a çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Coşkun yerde kalırken, sürücü olay yerinden uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Serdar Coşkun, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Coşkun'un cenazesi, ölüm nedeninin kesin olarak belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü.

POLİS KAMERALARI İNCELEYEREK ŞÜPHELİYE ULAŞTI

Kazanın ardından kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini mercek altına aldı. Yapılan incelemeler sonucunda kazaya karışan otomobilin izine ulaşıldı.

Ekipler, söz konusu aracı kaza noktasından yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta, sürücü S.Ö.'nün ikamet ettiği binanın önünde park halinde buldu. Polis çalışmalarını sürdürürken, S.Ö. ile otomobilde yolcu olarak bulunan arkadaşı S.T.'nin bir süre sonra emniyet birimlerini arayarak teslim olduğu öğrenildi.

ÜZERİNDEN GEÇTİĞİ TESPİT EDİLDİ

Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını ayrıntılı şekilde analiz etti. Yapılan incelemelerde, S.Ö.'nün çarptığı Serdar Coşkun'un üzerinden otomobille geçtiğinin belirlendiği bildirildi.

Elde edilen bulgular doğrultusunda gözaltına alınan S.Ö. ve S.T., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

MAHKEMEDEN TUTUKLAMA KARARI

Savcılık sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan iki şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi. S.Ö. ve S.T., işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü ve elde edilen yeni deliller doğrultusunda dosyanın kapsamının genişletilebileceği öğrenildi.

HUSUMET DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Soruşturma kapsamında ortaya çıkan bilgiler, olayın arka planına ilişkin dikkat çekici bir ayrıntıyı da gün yüzüne çıkardı. Hayatını kaybeden Serdar Coşkun'un, tutuklanan sürücü S.Ö.'nün eski eniştesi olduğu öğrenildi.

Coşkun'un, S.Ö.'nün ablasından yaklaşık 4 yıl önce boşandığı, taraflar arasında bu süreçten kaynaklanan husumetin bulunduğu iddia edildi. Polis ve savcılık ekiplerinin, olayın yalnızca trafik kazası boyutunu değil, taraflar arasındaki geçmiş ilişkiyi ve olası bağlantıları da araştırdığı belirtildi.