taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.668
Euro
7.3045
Altın
1684.21
Borsa
95834.44
Gram Altın
361.811
Bitcoin
48658.91

Kayseri'de etrafa sıvı süren kadın gözaltına alındı

Kayseri'de bir apartmanın asansör kapısıyla merdiven korkuluklarına sıvı süren şüpheli kadın gözaltına alındığı bildirildi.

AA |
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Kayseri'de etrafa sıvı süren kadın gözaltına alındı

Kayseri İldem Cumhuriyet Mahallesi'ndeki apartmanın sakinleri, dün asansör kapısına sıvı sürüldüğünü fark edince güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Kayıtlarda yüzü maskeli kadının poşetten çıkardığı sıvıyı asansörün kapısına, düğmelerine ve merdiven korkuluklarına sürüp ayrıldığını gören bina sakinleri, durumu polise bildirdi.

Olay yeri inceleme ekibi, sürülen maddenin ön incelemesinde sıvı yağ olduğunu tespit etti.

Binalara girip elindeki sıvıyı her yere süren kadın VİDEO

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Ekipler, aynı mahalledeki başka bir binada daha rastlanan benzer durumla da bağlantısının olduğu değerlendirilen kadının yakalanması için çalışma başlattı.

GÖZALTINA ALINDI

Polis, kısa sürede kimliğini tespit ettiği K.M'yi (37) kent merkezindeki evinde gözaltına aldı. Şüphelinin psikolojik sorunlarının olduğu iddia edildi.

Kayseri'de etrafa sıvı süren kadın gözaltına alındı

Kayseri'de etrafa sıvı süren kadın gözaltına alındı

 

İlginizi Çekebilir
Denizli'de duvara çarpan motosikletli kurtarılamadı
Denizli'de beton duvara çarptıktan sonra sürüklenen motosiklet sürücüsü müdahalelere rağmen kurtarılamayarak olay yerinde hayatını kaybetti.
Güngören'de bir dairede doğalgaz patlaması: 4 yaralı
Güngören'de bir binanın 4. katında meydana gelen doğalgaz patlamasında 4 kişi yaralandı.
Camideki hırsızdan ilginç savunma: Kandili bilmiyordum
Denizli’de girdiği caminin lavabosundaki muslukları çalan hırsız, mahkeme tarafından ev hapsine alınırken, hırsızlık yaptığı günün Berat Kandili olduğunu bilmediğini söyledi.
Trans birey ölmeden önce WhatsApp'tan isim verdi
Aydın'da 3 gün önce evinin banyosunda, boğazı kesik, iple tavana asılı cansız bedeni bulunan trans bireyin, ölümünden kısa süre önce paylaşım yaparak, bir kişinin adını verdiği ortaya çıktı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Atatürk ve Mevlana'yı aşağılayan Stand-up'çı hakkında gözaltı kararı
Atatürk ve Mevlana'yı aşağılayan Stand-up'çı hakkında gözaltı kararı
362
DEAŞ üst düzey yöneticisi tekrar tutuklandı
DEAŞ üst düzey yöneticisi tekrar tutuklandı
21
Arap dünyasında koronavirüs nedeniyle can kayıpları arttı
Arap dünyasında koronavirüs nedeniyle can kayıpları arttı
4
Ordu'da 4 büyüklüğünde deprem
Ordu'da 4 büyüklüğünde deprem
9
Denizli'de duvara çarpan motosikletli kurtarılamadı
Denizli'de duvara çarpan motosikletli kurtarılamadı
2
Denizli'de korona tedbirlerine uymayanlara para cezası
Denizli'de korona tedbirlerine uymayanlara para cezası
0
Kayseri'de etrafa sıvı süren kadın gözaltına alındı
Kayseri'de etrafa sıvı süren kadın gözaltına alındı
0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir