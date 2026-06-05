Kayseri'de ikinci kattan düşen kadın yaralandı
Kayseri'de dengesini kaybederek apartmanın ikinci katındaki balkondan düşen kadın yaralandı.
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Cengiz Topel Caddesi'nde üç katlı bir apartmanın ikinci katındaki dairede Didem M., dengesini kaybederek balkondan düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
35 yaşındaki yaralı kadın, sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)